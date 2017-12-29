Криштиану Роналду снова стал лучшим спортсменом в Европе
Форвард национальной сборной Португалии по футболу и мадридского клуба «Реал» Криштиану Роналду стал лучшим спортсменом 2017 года. Так для футболиста это уже вторая подобная награда, которую он получил также в прошлом году.
Данная новость появилась на официальном сайте королевского клуба. За звание лучшего спортсмена года на территории Европы Роналду боролся с такими звездами спорта как Льис Хэмилтон, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. В итоге по результатам опроса 26 изданий из разных стран было решено присудить победу 32-летнему португальцу.
Стоит отметить, что эта награда была основана новостным агентством Польши РАР в 1958 году.
Данная новость появилась на официальном сайте королевского клуба. За звание лучшего спортсмена года на территории Европы Роналду боролся с такими звездами спорта как Льис Хэмилтон, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. В итоге по результатам опроса 26 изданий из разных стран было решено присудить победу 32-летнему португальцу.
Стоит отметить, что эта награда была основана новостным агентством Польши РАР в 1958 году.
Спорт
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45