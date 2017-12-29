Криштиану Роналду снова стал лучшим спортсменом в Европе

Данная новость появилась на официальном сайте королевского клуба. За звание лучшего спортсмена года на территории Европы Роналду боролся с такими звездами спорта как Льис Хэмилтон, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. В итоге по результатам опроса 26 изданий из разных стран было решено присудить победу 32-летнему португальцу.Стоит отметить, что эта награда была основана новостным агентством Польши РАР в 1958 году.