Первый император Китая всю жизнь искал "эликсир бессмертия" и погиб из-за этого

Чуньлун Чжан считает, что предшественник и духовный наставник первого императора Шихуанди был «желтый император», которого китайцы считают основателем своей страны. Согласно легендам, он отличался чрезвычайной живучестью, выносливостью и долголетием. Правил Хуан-ди в 2800 году до н.э. и, похоже, он настолько структурировал систему исполнительной власти, что даже после его смерти население Китая в полной мере пыталось исполнить приказ его наследника первого императора Цинь Шихуандина о поиске «эликсира бессмертия».Недавно археологи обнаружили документ времен императора Шихуанди, который оказался его приказом о поисках бессмертия. Кроме того, хронисты рассказывают, что император был просто одержим поисками источника вечной жизни и с этой целью сам много путешествовал и выискивал ученых и философов того времени, способных, как он надеялся, пролить свет на его поиски.Предположительно, именно это послужило причиной гибели Цинь Шихуанди в достаточно молодом возрасте – он отравился ртутью в 39 лет. Историки считают, что этот опасный компонент входил в состав эликсира, который император пил перед смертью и который, возможно, он принимал за источник бессмертия.