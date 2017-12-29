ZTE заранее выбросила в Сеть информацию о смартфоне Blade V9
Компания ZTE преждевременно опубликовала в Интернете данные о новом смартфоне Blade V9. Сначала запись появилась на испанском ресурсе производителя, а затем она была удалена.
Так стало известно, что безрамочный смартфон обладает 5,7-дюймовым дисплеем с качеством изображения стандарта Full HD+. Основная камера выполнена по сдвоенной технологии и располагает разрешением в 16+5 Мп. Разрешение фронтального модуля составляет 13 Мп.
В основе аппаратного обеспечения лежит процессор Qualcomm Snapdragon 450, который укомплектуют ОЗУ на 2,3 и 4 Гб. Объем встроенной памяти составит 16, 32 и 64 Гб в зависимости от модификации. Емкость батареи при этом достигает отметки в 3,2 тысячи мАч. В качестве программной среды выбрана операционная система Android 8.0 Oreo.
Сообщается, что ZTE Blade V9 должен быть официально представлен в рамках выставки CES 2018, которая запланирована в первой половине января.
Так стало известно, что безрамочный смартфон обладает 5,7-дюймовым дисплеем с качеством изображения стандарта Full HD+. Основная камера выполнена по сдвоенной технологии и располагает разрешением в 16+5 Мп. Разрешение фронтального модуля составляет 13 Мп.
В основе аппаратного обеспечения лежит процессор Qualcomm Snapdragon 450, который укомплектуют ОЗУ на 2,3 и 4 Гб. Объем встроенной памяти составит 16, 32 и 64 Гб в зависимости от модификации. Емкость батареи при этом достигает отметки в 3,2 тысячи мАч. В качестве программной среды выбрана операционная система Android 8.0 Oreo.
Сообщается, что ZTE Blade V9 должен быть официально представлен в рамках выставки CES 2018, которая запланирована в первой половине января.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:45