ZTE заранее выбросила в Сеть информацию о смартфоне Blade V9

Так стало известно, что безрамочный смартфон обладает 5,7-дюймовым дисплеем с качеством изображения стандарта Full HD+. Основная камера выполнена по сдвоенной технологии и располагает разрешением в 16+5 Мп. Разрешение фронтального модуля составляет 13 Мп.В основе аппаратного обеспечения лежит процессор Qualcomm Snapdragon 450, который укомплектуют ОЗУ на 2,3 и 4 Гб. Объем встроенной памяти составит 16, 32 и 64 Гб в зависимости от модификации. Емкость батареи при этом достигает отметки в 3,2 тысячи мАч. В качестве программной среды выбрана операционная система Android 8.0 Oreo.Сообщается, что ZTE Blade V9 должен быть официально представлен в рамках выставки CES 2018, которая запланирована в первой половине января.