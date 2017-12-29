Журнал Esquire представил самые ожидаемые сериалы следующего года

Так в первой части рейтинга находится сериал научно-фантастическим уклоном «Видоизмененный углерод». Также его дополняют такие проекты как «Американская история преступлений», в которой расскажут об убийстве Джанни Версаче, боевик «Черная молния», шоу в стиле мистики «По ту сторону» и драматическая работа под названием «Чи».Стоит отметить еще комедийный сериал «Хорошие девчонки», специальный проект от канала National Geographic под названием «Этот странный камень», ситком «Розанна», «Смертельное влечение» и «Шоу Вана Джонса».Напоследок кинокритики добавили в список еще парочку комедийных сериалов. Это такие телешоу как «Возрастная комедия» и «Две крутые королевы».