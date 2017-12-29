Гигантский НЛО, наблюдавший за заменой солнечных панелей на МКС, был замечен уфологами
Члены сообщества уфологов США обнаружили на фотокадре огромный сферический НЛО возле Международной космической станции. Это произошло, когда астронавт заменял детали в одной из солнечных панелей. Похоже, НЛО наблюдал именно за этой процедурой.
Детально изучив полученный фотокадр, охотники за НЛО пришли к мнению, что неизвестный объект, зависший возле МКС во время замены неработающих деталей на солнечной панели космической станции, был огромных размеров и имел форму сферы, отсвечивающей ярким излучением.
Солнечные панели установлены на космической станции для получения достаточного количества электроэнергии, нужной для исследований, таких, например, как идентификация космических микробов.
Скептики заявляют, что никакого НЛО возле МКС на самом деле не было, а неизвестный сферический объект является так называемым «солнечным миражом», образовавшимся вследствие преломления солнечного света, отобразившегося от обшивки МКС. Однако уфологи уверены в своей правоте, и продолжают считать, что инопланетяне внимательно наблюдают за всем, что происходит на МКС.
Детально изучив полученный фотокадр, охотники за НЛО пришли к мнению, что неизвестный объект, зависший возле МКС во время замены неработающих деталей на солнечной панели космической станции, был огромных размеров и имел форму сферы, отсвечивающей ярким излучением.
Солнечные панели установлены на космической станции для получения достаточного количества электроэнергии, нужной для исследований, таких, например, как идентификация космических микробов.
Скептики заявляют, что никакого НЛО возле МКС на самом деле не было, а неизвестный сферический объект является так называемым «солнечным миражом», образовавшимся вследствие преломления солнечного света, отобразившегося от обшивки МКС. Однако уфологи уверены в своей правоте, и продолжают считать, что инопланетяне внимательно наблюдают за всем, что происходит на МКС.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 03:00