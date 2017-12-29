На заводе «Южмаш» рассказали о работе над ракетой-носителем «Зенит»
В руководстве украинского завода «Южмаш» решили рассказать о том, как продвигается работа по производству ракет-носителей «Зенит». Сообщается, что на данный момент инженеры активно работают над двумя ракетами этого класса, а также создают еще один носитель, который выведет украинский спутник «Лыбидь» на орбиту Земли.
Сейчас первый украинский спутник находится на разработке у компании «Информационные спутниковые системы» из Красноярского края. Что касается сотрудничества в области создания ракет-носителей «Зенит», то вчера с космодрома Байконур состоялся пуск «Зенит-2SБ» с разгонной системой «Фрегат-СБ». Напомним, что на борту был первый ангольский спутник Angosat-1. С аппаратом на орбите ранее не удавалось установить связь, но специалисты РКК «Энергия» все-таки это сделали.
В роли заказчика ракет семейства «Зенит» выступает частная российская компания S7 Space. Таким образом, предприятие производит запуски ракетных комплексов на базе пусковых систем «Морской старт» и «Наземный старт».
Сейчас первый украинский спутник находится на разработке у компании «Информационные спутниковые системы» из Красноярского края. Что касается сотрудничества в области создания ракет-носителей «Зенит», то вчера с космодрома Байконур состоялся пуск «Зенит-2SБ» с разгонной системой «Фрегат-СБ». Напомним, что на борту был первый ангольский спутник Angosat-1. С аппаратом на орбите ранее не удавалось установить связь, но специалисты РКК «Энергия» все-таки это сделали.
В роли заказчика ракет семейства «Зенит» выступает частная российская компания S7 Space. Таким образом, предприятие производит запуски ракетных комплексов на базе пусковых систем «Морской старт» и «Наземный старт».
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:30