На заводе «Южмаш» рассказали о работе над ракетой-носителем «Зенит»

Сейчас первый украинский спутник находится на разработке у компании «Информационные спутниковые системы» из Красноярского края. Что касается сотрудничества в области создания ракет-носителей «Зенит», то вчера с космодрома Байконур состоялся пуск «Зенит-2SБ» с разгонной системой «Фрегат-СБ». Напомним, что на борту был первый ангольский спутник Angosat-1. С аппаратом на орбите ранее не удавалось установить связь, но специалисты РКК «Энергия» все-таки это сделали.В роли заказчика ракет семейства «Зенит» выступает частная российская компания S7 Space. Таким образом, предприятие производит запуски ракетных комплексов на базе пусковых систем «Морской старт» и «Наземный старт».