Нейросеть научилась угадывать пин-код мобильного телефона с точностью до 85%

Полученные данные программа загружает на сервер, где проводятся дальнейшие исследования. Приложению необходимо «почувствовать» лишь небольшое отклонение в сторону или же «увидеть» затемнение дисплея в области нажатия кнопки, чтобы понять, в какой его части производилось касание. Стоит отметить, что системе не нужно исследовать данные непосредственно самого сенсорного тачпада, чтобы разгадать секрет шифра.Специалисты смогли экспериментально доказать, что их нейросеть способна за 20 попыток установить пароль устройства с точностью до 83,7%. Если брать во внимание не очень сложные ключи, то программа справлялась с ними на 99,5%. Как и предполагалось, приложение обошлось только показателями гироскопа и акселерометра.