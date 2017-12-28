Эксперты рассказали о развитии ИИ, как о приближении апокалипсиса
Цивилизационно-разрушающий потенциал ИИ делает его большей угрозой, чем спасителем. Эксперты назвали 5 историй 2017 года, которые должны подготовить человечество к апокалипсису, вызванного ИИ:
1. Роботы учатся притворяться людьми.
В мае канадский стартап, Lyrebird, обнародовал технологию голосового копирования. Программа «Миссия невыполнима» может учиться и имитировать голос человека, «прослушав» лишь 60 секунд живой речи.
2. Роботы учатся читать мысли людей.
Ученые из Карнеги-Меллона разработали ИИ, который может предсказать человеческую мысль.
Программное обеспечение обучено с использованием сканирований мозга FMRI, в котором наблюдались закономерности активности мозга в процессе создания мысли.
3. ИИ может справиться с чем угодно.
То, на что люди тратят всю жизнь, ИИ выполнит за день.
В декабре Google объявил, что их AlphaZero AI потребовалось всего 4 часа, чтобы развить «сверхчеловеческую производительность» в шахматах.
Также в декабре программное обеспечение ИИ освоило фондовый рынок и оказалось более компетентным при сборе акций, чем люди. Программа оказалась настолько успешной, что даже удивила собственных разработчиков.
4. ИИ учится размножаться.
Один из суперкомпьютеров Google создал собственного «ИИ ребенка», который оказался более продвинутым, чем любой человеческий.
5. Илон Маск убежден, что человечество обречено.
Основатель Tesla и SpaceX неустанно предупреждает об опасности со стороны ИИ. После того, как ученые в июне заявили, что ИИ догонит людей к 2060 году, Маск написал в твиттере, что это, вероятно, случится «ближе к 2030 или 2040 годам».
1. Роботы учатся притворяться людьми.
В мае канадский стартап, Lyrebird, обнародовал технологию голосового копирования. Программа «Миссия невыполнима» может учиться и имитировать голос человека, «прослушав» лишь 60 секунд живой речи.
2. Роботы учатся читать мысли людей.
Ученые из Карнеги-Меллона разработали ИИ, который может предсказать человеческую мысль.
Программное обеспечение обучено с использованием сканирований мозга FMRI, в котором наблюдались закономерности активности мозга в процессе создания мысли.
3. ИИ может справиться с чем угодно.
То, на что люди тратят всю жизнь, ИИ выполнит за день.
В декабре Google объявил, что их AlphaZero AI потребовалось всего 4 часа, чтобы развить «сверхчеловеческую производительность» в шахматах.
Также в декабре программное обеспечение ИИ освоило фондовый рынок и оказалось более компетентным при сборе акций, чем люди. Программа оказалась настолько успешной, что даже удивила собственных разработчиков.
4. ИИ учится размножаться.
Один из суперкомпьютеров Google создал собственного «ИИ ребенка», который оказался более продвинутым, чем любой человеческий.
5. Илон Маск убежден, что человечество обречено.
Основатель Tesla и SpaceX неустанно предупреждает об опасности со стороны ИИ. После того, как ученые в июне заявили, что ИИ догонит людей к 2060 году, Маск написал в твиттере, что это, вероятно, случится «ближе к 2030 или 2040 годам».
dzen / Технологии
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 22:18