Эксперты рассказали о развитии ИИ, как о приближении апокалипсиса

В мае канадский стартап, Lyrebird, обнародовал технологию голосового копирования. Программа «Миссия невыполнима» может учиться и имитировать голос человека, «прослушав» лишь 60 секунд живой речи.Ученые из Карнеги-Меллона разработали ИИ, который может предсказать человеческую мысль.Программное обеспечение обучено с использованием сканирований мозга FMRI, в котором наблюдались закономерности активности мозга в процессе создания мысли.То, на что люди тратят всю жизнь, ИИ выполнит за день.В декабре Google объявил, что их AlphaZero AI потребовалось всего 4 часа, чтобы развить «сверхчеловеческую производительность» в шахматах.Также в декабре программное обеспечение ИИ освоило фондовый рынок и оказалось более компетентным при сборе акций, чем люди. Программа оказалась настолько успешной, что даже удивила собственных разработчиков.Один из суперкомпьютеров Google создал собственного «ИИ ребенка», который оказался более продвинутым, чем любой человеческий.Основатель Tesla и SpaceX неустанно предупреждает об опасности со стороны ИИ. После того, как ученые в июне заявили, что ИИ догонит людей к 2060 году, Маск написал в твиттере, что это, вероятно, случится «ближе к 2030 или 2040 годам».