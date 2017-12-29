Китай вводит использование виртуальных удостоверений личности
Следующий год начнется в Китае очередным нововведением, власти намерены заменить паспорта приложением WeChat на смартфонах. Самые первые испробуют пилотный проект местные жители провинции Гуандун.
Виртуальным удостоверениям личности наметили два вида. Первые определены, как неформальные, их можно собственными силами установить в программе мессенджере, а далее показывать в магазинах или музеях. У вторых более официальный характер, их загрузку на гаджет производят в полиции, только после обязательной регистрации в специально созданной системе. Данные условия подразумевают необходимость предоставления правоохранительным органам полной информации о себе, далее следует процедура сканирования лица, чтобы позволить приборам распознавать человека. Подобное удостоверение дает право пользования при покупке или заказе билетов на поезда, заселении в гостиницы, оформлении лицензий коммерческой деятельности.
В провинции Гуандун будет только начато тестирование, далее у проекта будет возможность распространения на всю территорию Китая.
Виртуальным удостоверениям личности наметили два вида. Первые определены, как неформальные, их можно собственными силами установить в программе мессенджере, а далее показывать в магазинах или музеях. У вторых более официальный характер, их загрузку на гаджет производят в полиции, только после обязательной регистрации в специально созданной системе. Данные условия подразумевают необходимость предоставления правоохранительным органам полной информации о себе, далее следует процедура сканирования лица, чтобы позволить приборам распознавать человека. Подобное удостоверение дает право пользования при покупке или заказе билетов на поезда, заселении в гостиницы, оформлении лицензий коммерческой деятельности.
В провинции Гуандун будет только начато тестирование, далее у проекта будет возможность распространения на всю территорию Китая.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:00