Китай вводит использование виртуальных удостоверений личности

Виртуальным удостоверениям личности наметили два вида. Первые определены, как неформальные, их можно собственными силами установить в программе мессенджере, а далее показывать в магазинах или музеях. У вторых более официальный характер, их загрузку на гаджет производят в полиции, только после обязательной регистрации в специально созданной системе. Данные условия подразумевают необходимость предоставления правоохранительным органам полной информации о себе, далее следует процедура сканирования лица, чтобы позволить приборам распознавать человека. Подобное удостоверение дает право пользования при покупке или заказе билетов на поезда, заселении в гостиницы, оформлении лицензий коммерческой деятельности.В провинции Гуандун будет только начато тестирование, далее у проекта будет возможность распространения на всю территорию Китая.