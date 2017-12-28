На российском рынке рекордно снизилась цена iPhone 6s 32 Gb

Стоит напомнить, что данная модификация модели смартфона iPhone 6s появилась в последнюю очередь, то есть в прошлом году. Вначале в продажу были пущены комплектации с объемом встроенной памяти в 16, 64 и 128 Гб. Так девайс теперь доступен по цене от 28 до 32 тысяч рублей.По мнению некоторых экспертов, изначально цена на устройство была значительно выше реальной себестоимости. Именно поэтому сейчас наблюдается заметное снижение стоимости смартфона iPhone 6s 32 Gb. Также специалисты откровенно заявляют, что многие опции мобильного телефона уже не актуальны на сегодняшний день.Как бы там ни было, российские пользователи все равно покупают эту модель, поскольку не хотят терять возможность приобрести качественное изделие за довольно низкую цену.