Сын Королевой и Глушко вышел в свет без родителей

Пятнадцатилетний Архип Глушко в данное время учится в США, и на родину он редко приезжает. Однако по особым случаям сын звездных родителей иногда наведывается в Москву. Перед Новым годом молодой человек прилетел домой и сразу вышел в свет. Недавно Архип посетил научную новогоднюю елку в РАН, но он пришёл не с родителями, а с другом.Представление юноше очень понравилось, как и мастер-классы по химии и физике. Единственный сын знаменитых супругов уже вырос, и его сразу не узнать. Архип возмужал и перевоплотился в настоящего красавца. Через пару лет, скорей всего, он начнет разбивать девичьи сердца.