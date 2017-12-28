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Сын Королевой и Глушко вышел в свет без родителей
Единственный сын Сергея Глушко и Наташи Королевой приехал из Штатов на родину. Архип Глушко, не отставая от своих родителей, сразу же посетил светскую вечеринку.

Сын Королевой и Глушко вышел в свет без родителей

Пятнадцатилетний Архип Глушко в данное время учится в США, и на родину он редко приезжает. Однако по особым случаям сын звездных родителей иногда наведывается в Москву. Перед Новым годом молодой человек прилетел домой и сразу вышел в свет. Недавно Архип посетил научную новогоднюю елку в РАН, но он пришёл не с родителями, а с другом.

Представление юноше очень понравилось, как и мастер-классы по химии и физике. Единственный сын знаменитых супругов уже вырос, и его сразу не узнать. Архип возмужал и перевоплотился в настоящего красавца. Через пару лет, скорей всего, он начнет разбивать девичьи сердца.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:34
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