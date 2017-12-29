Соцсеть «ВКонтакте» запустила анимированные стикеры
Соцсеть «ВКонтакте» запустила новые анимированные стикеры.
В популярной соцсети «ВКонтакте» сегодня появилось давно ожидаемое новшество - анимированные стикеры.
Анимация стикеров будет полезна для использования в комментариях пользователей. Как обещают создатели, такие анимационные «наклейки» помогут гораздо ярче выразить эмоции и настроение клиентов соцсети.
Честь стать первыми «анимашками» выпала псу Коржику и единорогу Спарксу.
Перед тем, как отправить стикеры собеседнику в чате или комментариях, доступна функция предпросмотра.
Возможность добавлять стикеры в мессенджере соцсети появилась в 2014 году. Теперь же их продукты сделали очередной шаг к трендам мировых технологий.
В популярной соцсети «ВКонтакте» сегодня появилось давно ожидаемое новшество - анимированные стикеры.
Анимация стикеров будет полезна для использования в комментариях пользователей. Как обещают создатели, такие анимационные «наклейки» помогут гораздо ярче выразить эмоции и настроение клиентов соцсети.
Честь стать первыми «анимашками» выпала псу Коржику и единорогу Спарксу.
Перед тем, как отправить стикеры собеседнику в чате или комментариях, доступна функция предпросмотра.
Возможность добавлять стикеры в мессенджере соцсети появилась в 2014 году. Теперь же их продукты сделали очередной шаг к трендам мировых технологий.
Технологии
Добавил: kostiantyn Сегодня, 06:00