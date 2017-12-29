АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 68.79 USD 57.63
Курс валют на 29.12.2017

Физики определили фазовые переходы в пленках внутри легких
Физиками определено, что пленки в легких человека могут поддерживать фазовые переходы, которые объясняют механизм дыхания, требующий повышенной уровня устойчивости легких. Информация по исследованиям размещена в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалистами объясняется, что при дыхании человека вырабатываются специальные клетки из плазмы крови, так называемый легочный сурфактант, представленный поверхностно - активными веществами. Благодаря такому поверхностному сбору, повышается стабильность тканей легких при совершении выдохов и вдохов. Пояснения ученых свидетельствуют, что состав слизистой оболочки внутри структуры легких может фазово изменяться. Этим подтверждается поведение альвеол при фазовом изменении нормального состояния слизистой оболочки при совершении дыхания.
Физики определили фазовые переходы в пленках внутри легких


Физиками отмечено, что при разрыве альвеол, организм человека перестает нормально функционировать, с последствиями наступления смерти. Основная функция пленок в легких - сохранение деятельности системы дыхания человека.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-солистка Ксения Новикова вспомнила о
Интернет-пользователи считают, что Влада Кадони и
Опубликовано видео омолаживающих процедур
Lifan готовится к выводу новой модели на
Парни из "Дома-2" хотят отказаться от алкоголя,
Джуд Лоу празднует 45-летие
Просмотреть все новости