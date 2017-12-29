Физики определили фазовые переходы в пленках внутри легких

Специалистами объясняется, что при дыхании человека вырабатываются специальные клетки из плазмы крови, так называемый легочный сурфактант, представленный поверхностно - активными веществами. Благодаря такому поверхностному сбору, повышается стабильность тканей легких при совершении выдохов и вдохов. Пояснения ученых свидетельствуют, что состав слизистой оболочки внутри структуры легких может фазово изменяться. Этим подтверждается поведение альвеол при фазовом изменении нормального состояния слизистой оболочки при совершении дыхания.Физиками отмечено, что при разрыве альвеол, организм человека перестает нормально функционировать, с последствиями наступления смерти. Основная функция пленок в легких - сохранение деятельности системы дыхания человека.