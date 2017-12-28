Samsung Galaxy S9 получит разъем для наушников

Samsung Galaxy S9 получит старый 3,5-мм разъем для наушников.Новым трендом мобильных технологий стало исчезновение привычного для многих 3,5-мм-разъема для наушников. После появления новой технологии в моделях флагманов, от старых «гнезд» избавились многие производители. Так же сделал и южнокорейский гигант Samsung.Однако в его следующей модели Galaxy S9 стандартное «гнездо» для наушников вернется. В популярной соцсети Twitter появились фотографии нового детища Samsung.Отказ от привычного разъема не все пользователи оценили как позитив, как оказалось, многие не готовы отказаться от удобной и пока еще универсальной технологии.В новом гаджете будет и «миниджек», и USB Type-C, также модель интересна сканером отпечатка пальца, который тоже перенесут для удобства клиентов на заднюю панель. Galaxy S9 будет безрамочным и выйдет в «свет» уже в марте 2018 года.