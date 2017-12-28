В Тюмене Зверев выступил с программой «Звезда в шоке»
Сергей Зверев в Тюмени зажег публику, посетив корпоратив крупной строительной компании.
Перед строителями музыкант выступил так, что все остались довольны. Для выступления Зверева руководство строительной компании арендовало модный клуб под названием «Золотые ворота Сибири». Средний чек в этом заведении достаточно приличный.
За свое выступление Сергей попросил десять тысяч евро. За этот гонорар на протяжении часа исполнитель песен выступал со своей знаменитой программой «Звезда в шоке». Данная строительная компания застраивает в Тюмени крупный район, так что финансы у руководства водятся, и они могут позволить пригасить звезду данного масштаба. В последнее время в этот город часто приезжают известные личности.
Перед строителями музыкант выступил так, что все остались довольны. Для выступления Зверева руководство строительной компании арендовало модный клуб под названием «Золотые ворота Сибири». Средний чек в этом заведении достаточно приличный.
За свое выступление Сергей попросил десять тысяч евро. За этот гонорар на протяжении часа исполнитель песен выступал со своей знаменитой программой «Звезда в шоке». Данная строительная компания застраивает в Тюмени крупный район, так что финансы у руководства водятся, и они могут позволить пригасить звезду данного масштаба. В последнее время в этот город часто приезжают известные личности.