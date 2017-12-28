В Тюмене Зверев выступил с программой «Звезда в шоке»

Перед строителями музыкант выступил так, что все остались довольны. Для выступления Зверева руководство строительной компании арендовало модный клуб под названием «Золотые ворота Сибири». Средний чек в этом заведении достаточно приличный.За свое выступление Сергей попросил десять тысяч евро. За этот гонорар на протяжении часа исполнитель песен выступал со своей знаменитой программой «Звезда в шоке». Данная строительная компания застраивает в Тюмени крупный район, так что финансы у руководства водятся, и они могут позволить пригасить звезду данного масштаба. В последнее время в этот город часто приезжают известные личности.