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Apple проиграла в суде компании Steve Jobs
Два брата в Италии у Apple смогли отстоять право выпускать текстильную свою продукцию непосредственно под новым брендом Steve Jobs.

Apple проиграла в суде компании Steve Jobs

Многие стартаперы после смерти известного разработчика старались на его имени заработать капитал. В течении 5 лет длился судебный процесс между итальянскими двумя братьями-дизайнерами и корпорацией Apple, основанной Стивом Джобсом. Мужчины, поработав на ряд компаний, решили наладить выпуск джинсов, одежды и разных аксессуаров непосредственно под своим руководством, брендом Steve Jobs. Данная идея купертинцам не понравилась. Они в итоге подали в суд на модельеров. Судьи не нашли в этом плагиата.

Дизайнеры в настоящее время осуществляют работу над созданием сумок, рубашек, футболок, а также прочих вещей под этим известным именем. Имеется информация, что они в будущем собираются заняться производством современных электронных гаджетов. В первую очередь это касается смартфонов.
В мире / Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 02:00
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