Астрономы обнаружили самую бедную металлом карликовую звезду в галактическом гало Млечного Пути

Подобные светила с примитивным химическим составом особенно важны для исследования эволюции Вселенной, сообщают ученые, так как изучение подобных тел поможет лучше понять звездообразования в космосе с течением времени.Астрономы во главе с Дэвидом Агудо из Университета Ла-Лагуна (Испания) сообщают, что карликовое светило J0815 + 4729 было обнаружено в галактическом гало на расстоянии в 7,5 тысячи световых лет от центра Млечного Пути и на расстоянии в 32,6 тысячи световых лет от Земли. Средняя температура обнаруженного светила составляет приблизительно 6 215 °C.Значение результатов предварительного исследования химического состава находки свидетельствуют о том, что J0815 + 4729 возможно является самой бедной по химическому составу звездой, обнаруженной на сегодня.Ученые собираются в дальнейшем заняться более детальном изучением состава J0815 + 4729, подчеркивая необходимость наблюдения таких химически примитивных звезд, с помощью идентификации их химических характеристик можно будет понять химическую эволюцию Млечного Пути на стадии его развития, и природу первых звездообразований, считают авторы исследования.