Астрономы обнаружили самую бедную металлом карликовую звезду в галактическом гало Млечного Пути
Астрономы из Испании в гало галактики Млечный Путь обнаружили бедную металлом карликовую звезду. Космическую находку обозначили как J0815 + 4729. Ученые заявляют, что она может быть самым бедным на металлы светилом, обнаруженным на сегодня.
Подобные светила с примитивным химическим составом особенно важны для исследования эволюции Вселенной, сообщают ученые, так как изучение подобных тел поможет лучше понять звездообразования в космосе с течением времени.
Астрономы во главе с Дэвидом Агудо из Университета Ла-Лагуна (Испания) сообщают, что карликовое светило J0815 + 4729 было обнаружено в галактическом гало на расстоянии в 7,5 тысячи световых лет от центра Млечного Пути и на расстоянии в 32,6 тысячи световых лет от Земли. Средняя температура обнаруженного светила составляет приблизительно 6 215 °C.
Значение результатов предварительного исследования химического состава находки свидетельствуют о том, что J0815 + 4729 возможно является самой бедной по химическому составу звездой, обнаруженной на сегодня.
Ученые собираются в дальнейшем заняться более детальном изучением состава J0815 + 4729, подчеркивая необходимость наблюдения таких химически примитивных звезд, с помощью идентификации их химических характеристик можно будет понять химическую эволюцию Млечного Пути на стадии его развития, и природу первых звездообразований, считают авторы исследования.
Подобные светила с примитивным химическим составом особенно важны для исследования эволюции Вселенной, сообщают ученые, так как изучение подобных тел поможет лучше понять звездообразования в космосе с течением времени.
Астрономы во главе с Дэвидом Агудо из Университета Ла-Лагуна (Испания) сообщают, что карликовое светило J0815 + 4729 было обнаружено в галактическом гало на расстоянии в 7,5 тысячи световых лет от центра Млечного Пути и на расстоянии в 32,6 тысячи световых лет от Земли. Средняя температура обнаруженного светила составляет приблизительно 6 215 °C.
Значение результатов предварительного исследования химического состава находки свидетельствуют о том, что J0815 + 4729 возможно является самой бедной по химическому составу звездой, обнаруженной на сегодня.
Ученые собираются в дальнейшем заняться более детальном изучением состава J0815 + 4729, подчеркивая необходимость наблюдения таких химически примитивных звезд, с помощью идентификации их химических характеристик можно будет понять химическую эволюцию Млечного Пути на стадии его развития, и природу первых звездообразований, считают авторы исследования.
dzen / Технологии / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 20:20