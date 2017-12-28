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Тина Канделаки порадовала фолловеров новым фото в красном боди
Тина Канделаки показала себя поклонникам в красном боди. Соответствующее фото знаменитость обнародовала в рамках Instagram.

Тина Канделаки порадовала фолловеров новым фото в красном боди

На снимке теледива предстала в боди красного цвета, обнимая свои плечи. Фанаты уверены, что Тина Канделаки на протяжении длительного времени еще будет радовать своей красотой. Фолловеры отметили, что ведущая стала тяготеть к сексуальным образам. Например, осенью, на Балу дебютанток Tatler, Тина предстала в очень откровенном мини.

Недавно, в Большом театре, в котором проходил закрытый показ "Щелкунчика", Канделаки также пришла в эффектном наряде с ярко выраженным декольте. Несколько лет назад, знаменитая ведущая не могла похвастаться яркой внешностью из-за набранных лишних килограммов. Однако три года назад теледива всерьез взялась за свой внешний вид, и ей удалось прийти к успеху. По словам самой Канделаки, в этом ей помогли регулярные тренировки и диета Дюкана.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:58
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