Тина Канделаки порадовала фолловеров новым фото в красном боди

На снимке теледива предстала в боди красного цвета, обнимая свои плечи. Фанаты уверены, что Тина Канделаки на протяжении длительного времени еще будет радовать своей красотой. Фолловеры отметили, что ведущая стала тяготеть к сексуальным образам. Например, осенью, на Балу дебютанток Tatler, Тина предстала в очень откровенном мини.Недавно, в Большом театре, в котором проходил закрытый показ "Щелкунчика", Канделаки также пришла в эффектном наряде с ярко выраженным декольте. Несколько лет назад, знаменитая ведущая не могла похвастаться яркой внешностью из-за набранных лишних килограммов. Однако три года назад теледива всерьез взялась за свой внешний вид, и ей удалось прийти к успеху. По словам самой Канделаки, в этом ей помогли регулярные тренировки и диета Дюкана.