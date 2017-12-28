HTC и Motorola утверждают, что не замедляют работу старых телефонов
HTC и Motorola заявили, что не уменьшают скорость работы своих старых телефонов в отличие от компании Apple, о чем последняя объявила на прошлой неделе. В электронной форме оба бренда сообщили The Verge, что не используют подобные методы.
The Verge также обратился к Google, Samsung, LG и Sony за комментариями о том, как выпуск новых телефонов влияет на работу старых батарей. Представитель Sony сказал, что бренд даст ответ после праздников, а Samsung – что компания изучает данный вопрос.
Ответы компаний помогут понять пользователям, является ли подобная практика среди конкурентов обычной. Представители HTC и Motorola начинают подтверждать обратное.
Как известно, Apple не предполагает, что замена батареи iPhone может решить проблему «старения» и повысить производительность. Компания в принципе не предоставляет возможности легко заменить батарею.
Подобные проблемы явно разочаровали владельцев iPhone, которые внезапно обнаружили, что телефоны предыдущих моделей стали работать медленнее после обновления, а некоторые надеются привлечь к рассмотрению иск против компании Apple.
The Verge также обратился к Google, Samsung, LG и Sony за комментариями о том, как выпуск новых телефонов влияет на работу старых батарей. Представитель Sony сказал, что бренд даст ответ после праздников, а Samsung – что компания изучает данный вопрос.
Ответы компаний помогут понять пользователям, является ли подобная практика среди конкурентов обычной. Представители HTC и Motorola начинают подтверждать обратное.
Как известно, Apple не предполагает, что замена батареи iPhone может решить проблему «старения» и повысить производительность. Компания в принципе не предоставляет возможности легко заменить батарею.
Подобные проблемы явно разочаровали владельцев iPhone, которые внезапно обнаружили, что телефоны предыдущих моделей стали работать медленнее после обновления, а некоторые надеются привлечь к рассмотрению иск против компании Apple.
dzen / Технологии
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 20:58