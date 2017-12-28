HTC и Motorola утверждают, что не замедляют работу старых телефонов

The Verge также обратился к Google, Samsung, LG и Sony за комментариями о том, как выпуск новых телефонов влияет на работу старых батарей. Представитель Sony сказал, что бренд даст ответ после праздников, а Samsung – что компания изучает данный вопрос.Ответы компаний помогут понять пользователям, является ли подобная практика среди конкурентов обычной. Представители HTC и Motorola начинают подтверждать обратное.Как известно, Apple не предполагает, что замена батареи iPhone может решить проблему «старения» и повысить производительность. Компания в принципе не предоставляет возможности легко заменить батарею.Подобные проблемы явно разочаровали владельцев iPhone, которые внезапно обнаружили, что телефоны предыдущих моделей стали работать медленнее после обновления, а некоторые надеются привлечь к рассмотрению иск против компании Apple.