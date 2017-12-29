Минкультуры выделило 60 миллионов рублей на съемки фильма о Зое Космодемьянской

Киностудия им. Горького получит 60 млн рублей, как выигравшая субсидию, для съемок фильма о Зое Космодемьянской «Страсти по Зое».Съемки фильма поддерживает Российское военно-историческое общество, которое в ноябре текущего года инициировало сбор средств «в увековечивание памяти о подвиге Зои Космодемьянской», а еще раньше организовало интернет-акцию памяти ЗояГерой.Сценарий для картины написала Елизавета Трусевич, используя документы и другие свидетельства.Режиссер фильма Егор Кончаловский начнет кастинг и непосредственно съемки в 2018 году.