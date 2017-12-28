Windows 10 получила функцию очистки памяти

На днях Microsoft была выпущена инсайдерская сборка Windows 10 (№17063). В ней обнаружили интересную функцию - освобождение места на твердотельном либо жестком диске. В сборке Redstone 4 непосредственно во вкладке "Хранилище" и в "Параметрах" появился теперь пункт "Освободить память". Активация этого пункта ведёт к автоматическим удалениям лишней информации.Сервисы и приложения Windows могут накапливать кэш. Это призвано ускорить работу. Но данные со временем устаревают, продолжая занимать место на ПК. С ними и борется эта функция. Ею сканируются все папки, файлы, предлагаются варианты действий, касающихся удаления временных файлов, журналов, а также прочих элементов. Пользователи смогут освобождать несколько гигабайт памяти.