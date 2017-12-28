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Windows 10 получила функцию очистки памяти
Компанией Microsoft выпущено очередное обновление для актуальной своей операционной системы. Пользователям предлагается удобный инструмент для эффективной очистки памяти.

Windows 10 получила функцию очистки памяти

На днях Microsoft была выпущена инсайдерская сборка Windows 10 (№17063). В ней обнаружили интересную функцию - освобождение места на твердотельном либо жестком диске. В сборке Redstone 4 непосредственно во вкладке "Хранилище" и в "Параметрах" появился теперь пункт "Освободить память". Активация этого пункта ведёт к автоматическим удалениям лишней информации.

Сервисы и приложения Windows могут накапливать кэш. Это призвано ускорить работу. Но данные со временем устаревают, продолжая занимать место на ПК. С ними и борется эта функция. Ею сканируются все папки, файлы, предлагаются варианты действий, касающихся удаления временных файлов, журналов, а также прочих элементов. Пользователи смогут освобождать несколько гигабайт памяти.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:00
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