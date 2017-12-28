Роман Капаклы призвал подписчиков не сомневаться в его интеллектуальном развитии

"Духовно я себя терять также не намерен - читаю немало книг, психологию и художественную литературу (можете, кстати, в комментариях что-то мне посоветовать). Заключить я хотел бы этот монолог так: «Люди, критикуйте других, и начать рекомендую с себя", - гласит часть поста Романа.

Роман поспешил опровергнуть слухи о том, что он тренирует лишь своё физическое тело. По словам молодого человека, книги тоже часто идут в ход, причём содержание их весьма разнообразно. Об этом возлюбленный Марины Африкантовой написал в Instagram.Помимо всего прочего, Капаклы считает себя единственным участником популярного реалити-шоу, придерживающимся режима и тренировок. Юный силач старается ложиться в одно время, как и просыпаться, правильно питается и постоянно занимается в спортивном зале.Прежде Капаклы раскритиковала мать его девушки Татьяна Владимировна, посчитав, что жених её дочки является альфонсом. Роман, в свою очередь, заявил, что это не так, а с Мариной он исключительно по любви.