Роман Гриценко в интервью заявил, что испытывает искренние чувства к Ольге Бузовой

22-летний парень признался, что к ведущей телепроекта испытывает искреннюю симпатию, но он допустил ошибку, подумав, что у него нет никаких шансов её завоевать. Когда пришла новая участница, Роман решил: сейчас подходящий момент попытаться забыть Бузову, а симпатичная девушка ему в этом поможет.Через какое-то время он понял, что этот самый шанс был, только Ольга успела уже обидеться к этому моменту. Тем не менее Гриценко не желает отказываться от своей мечты, продолжая и дальше молить любимую девушку простить его, надеясь на лучший вариант развития событий.Также Роман добавил, что сейчас находится в неудобном положении, ведь Ольгу только раздражают его слова о примирении и искренних чувствах. Парень придерживается мнения, что сейчас целесообразнее будет выждать паузу, чтобы всё успокоилось немного, а потом начать действовать.На днях Гриценко появился на лобном с огромным букетом белых роз, который пытался вручить Бузовой, извинившись за свой поступок. Ольга лишь расплакалась и заявила, что Роман откровенно смеётся над ней.