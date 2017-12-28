«Игра престолов» - самый скачиваемый сериал среди пиратского контента

Сообщается, что финальную» часть «Игры престолов» скачивало примерно 400 тысяч человек. При этом аналитикам не удалось полностью узнать о показах работы на стриминговых ресурсах, где не так легко составить статистику.Сразу за экранизацией произведения «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина следует сериал «Ходячие мертвецы». Также среди десятки самых популярных «пиратских» сериалов оказались такие шоу как «Теория большого взрыва», «Флэш», «Шерлок», «Побег» и «Викинги».Стоит напомнить, что сериал «Игра престолов» стал не только лучшим в этом рейтинге, но и также телевизионный проект занял первое место в списке лучших иностранных сериалов по версии сервиса «Амедиатека».