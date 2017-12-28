«Игра престолов» - самый скачиваемый сериал среди пиратского контента
По данным Torrent Freak, самым загружаемым сериалом года через программу BitTorrent стала популярная многосерийная лента «Игра престолов». Таким образом, это уже шестой раз, когда данный сериал занимает первое место в этом рейтинге.
Сообщается, что финальную» часть «Игры престолов» скачивало примерно 400 тысяч человек. При этом аналитикам не удалось полностью узнать о показах работы на стриминговых ресурсах, где не так легко составить статистику.
Сразу за экранизацией произведения «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина следует сериал «Ходячие мертвецы». Также среди десятки самых популярных «пиратских» сериалов оказались такие шоу как «Теория большого взрыва», «Флэш», «Шерлок», «Побег» и «Викинги».
Стоит напомнить, что сериал «Игра престолов» стал не только лучшим в этом рейтинге, но и также телевизионный проект занял первое место в списке лучших иностранных сериалов по версии сервиса «Амедиатека».
Сообщается, что финальную» часть «Игры престолов» скачивало примерно 400 тысяч человек. При этом аналитикам не удалось полностью узнать о показах работы на стриминговых ресурсах, где не так легко составить статистику.
Сразу за экранизацией произведения «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина следует сериал «Ходячие мертвецы». Также среди десятки самых популярных «пиратских» сериалов оказались такие шоу как «Теория большого взрыва», «Флэш», «Шерлок», «Побег» и «Викинги».
Стоит напомнить, что сериал «Игра престолов» стал не только лучшим в этом рейтинге, но и также телевизионный проект занял первое место в списке лучших иностранных сериалов по версии сервиса «Амедиатека».
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 23:20