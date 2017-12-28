Мария Кожевникова спела про "Елочку"
Мария Кожевникова исполнила композицию про «Елочку». Актриса обнародовала в рамках Instagram видеоролик с исполнением новогодней песни.
Кожевникова в своем блоге Instagram написала, что решила заняться сольной карьерой и выбрала самую хитовую новогоднюю композицию. Артистка посоветовала поклонникам скачать песню бесплатно, пока она ее не добавила в iTunes.
Фанаты порекомендовали Марии начать сольную карьеру так, как это сделали Эвелина Бледанс или Ольга Бузова. По словам Кожевниковой, она уже купила практически все подарки друзьям и родным. Пост актрисы за один час собрала более 47 тысяч лайков.
Кожевникова в своем блоге Instagram написала, что решила заняться сольной карьерой и выбрала самую хитовую новогоднюю композицию. Артистка посоветовала поклонникам скачать песню бесплатно, пока она ее не добавила в iTunes.
Фанаты порекомендовали Марии начать сольную карьеру так, как это сделали Эвелина Бледанс или Ольга Бузова. По словам Кожевниковой, она уже купила практически все подарки друзьям и родным. Пост актрисы за один час собрала более 47 тысяч лайков.