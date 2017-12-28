Александра Черно заявила, что ждёт ребёнка

Кто-то верит, что Черно действительно находится в положении, кто-то считает этот трюк позорным, однако сама Александра уже поведала о положительном тесте на беременность. К слову, о деталях внезапного разворота скандальная брюнетка планирует рассказать в ходе следующего эфира.Впрочем, когда-то Лилия Четрару также преподнесла Сергею Захарьяшу положительный тест на беременность, чтобы удержать молодого человека, собиравшегося бросить её, однако потом оказалось, что девушка просто соврала, преследуя определённые цели. Поэтому верить Черно на слово, считают фолловеры, тоже не стоит, учитывая тот факт, что в последнее время она то и дело пытается всеми силами возобновить роман с бывшим возлюбленным.Александра Черно и Иосиф Оганесян скандально расстались больше двух недель назад. При этом Александра поклялась больше никогда не связываться с Иосифом, так как поняла, что хитрый армянин на самом деле использовал её, а не любил.