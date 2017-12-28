В Китае обнаружили яйца динозавров в возрасте больше 130 миллионов лет

Находку сделали в пригороде Ганьчжоу в канун Рождества. Яйца находились под городом в пещере в пустоте. Исследователи на артефакт наткнулись случайно при проведении очередных раскопок. В полностью окаменевшем гнезде находились 30 яиц. По предварительной информации они все принадлежали одной особи. Ученые вначале яйца приняли за округлые камни. Но одно из них лопнуло на их глазах. Касательно содержания артефактов пока отсутствует информация.Исследователи данную находку отнесли к меловому периоду, потому что большая часть динозавров, на тот период времени имела небольшой размер. Исключением являются хищники. Точный возраст артефактов смогут установить только после того, как будут проведены детальные лабораторные исследования.