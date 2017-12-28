Хейтеры смеются над Ольгой Бузовой, называющей себя девочкой

"Дедушка Мороз, я была хорошей девочкой весь год, мои желания начинают исполняться. А вы верите в новогодние чудеса?", - написала Ольга в своём Instagram.

2017 год стал особенный в жизни Ольги Бузовой в плане и личной жизни, и профессиональной карьеры. Говоря о своём желании стать певицей в начале года, многие смеялись над ней, но в итоге стала весьма востребованной исполнительницей, выпустив дебютный сольный альбом, начав тур по городам России и ближнего зарубежья, многие её песни стали настоящими хитами.Фанатов много, но количество ненавистников едва ли уступает. Хейтеры всегда готовы очернить все достижения звезды "Дома-2" и от души посмеяться над некоторыми её странными действиями.Хейтеры тут же начали издеваться над Бузовой: в 31 год, говорят они, практически все воспитывают своих детей и дарят им подарки на Новый год. Ольга же, как считают ненавистники, наверное, даже и в 40 лет будет называть себя девочкой, а вместо детей ухаживать за своими собачками.