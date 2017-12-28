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Хейтеры смеются над Ольгой Бузовой, называющей себя девочкой
31-летняя Ольга Бузова никак не хочет взрослеть, называя себя девочкой, а хейтеры только и делают, что смеются над ней из-за этого.

2017 год стал особенный в жизни Ольги Бузовой в плане и личной жизни, и профессиональной карьеры. Говоря о своём желании стать певицей в начале года, многие смеялись над ней, но в итоге стала весьма востребованной исполнительницей, выпустив дебютный сольный альбом, начав тур по городам России и ближнего зарубежья, многие её песни стали настоящими хитами.

Хейтеры смеются над Ольгой Бузовой, называющей себя девочкой

Фанатов много, но количество ненавистников едва ли уступает. Хейтеры всегда готовы очернить все достижения звезды "Дома-2" и от души посмеяться над некоторыми её странными действиями.
"Дедушка Мороз, я была хорошей девочкой весь год, мои желания начинают исполняться. А вы верите в новогодние чудеса?", - написала Ольга в своём Instagram.

Хейтеры тут же начали издеваться над Бузовой: в 31 год, говорят они, практически все воспитывают своих детей и дарят им подарки на Новый год. Ольга же, как считают ненавистники, наверное, даже и в 40 лет будет называть себя девочкой, а вместо детей ухаживать за своими собачками.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 19:10
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