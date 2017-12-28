Компанией Xiaomi представлена первая умная колонка

Разработку Xiaomi назвали Voice Assistant. По словам экспертов, умная колонка сможет функционировать на базе современного помощника Microsoft Cortana. Данное устройство отличается цилиндрической формой, компактными размерами. По дизайну версия схожа с Eco Dot. На колонке имеется пять кнопок. Динамик оснащается подсветкой. Продукция Xiaomi за счёт чипа Cortex A53 должна работать быстро. ОЗУ составляет 256 Мб. Имеется также такой же объем встроенной памяти.При этом Voice Assistant оснащается помощником Cortana так как у Microsoft и Xiaomi имеется договор про двухстороннее сотрудничество. Разработка компании Yeelight в продажи должна поступить в конце января следующего года. Его цена составляет 30 долларов.