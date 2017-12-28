Марго Овсянникова намеренно крутит романы, чтобы провоцировать бывших возлюбленных

Методика Марго работает, если верить самой миловидной блондинке. К примеру, как заметила телезвезда, после прекращения общения с Иосифом Оганесяном, за которым ей какое-то время хотелось бегать, она закрутила роман с Саймоном Марданшином, и тогда Иосиф стал ревновать и беспокоиться, и даже остальные жители "Острова любви" это заметили.Кроме того, и Марданшин, ранее прямо сказавший Овсянниковой, что ничего к ней не чувствует, заволновался, когда появились слухи, что какой-то молодой продюсер намерен снять жизнерадостную блондинку в новом музыкальном клипе, и для этого ему придётся прилететь на остров и забрать девушку с собой.Прежде Овсянникова и Марданшин поссорились, так как проектный атлет не смог выдержать общения белокурой красотки с другими мужчинами. Марго любит фотографироваться со многими парнями, и не может отказать себе в таком удовольствии. К слову, Саймон на данный момент нравится ей больше всех.