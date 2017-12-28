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Полезные свойства кофе сильно зависят от степени обжарки
Как известно, в кофе присутствуют антиоксидантные и сильные противовоспалительные свойства, но согласно новым исследованиям установлено, что обжарка значительно снижает их состав.

Существует зависимость наличия в кофе полезных свойств и того, какой промежуток времени зерна обжаривались. Большая обжарка кофейных зерен, дает меньшую степень сохранности их целебных свойств.
Полезные свойства кофе сильно зависят от степени обжарки


По этому поводу есть заявления корейских ученых, которые исходят из исследований кофе сорта арабика. Увеличенное время обжарки на порядок снижает состав хлорогеновой кислоты, так же снижается активность актиоксидантов и теряется эффективность противовоспалительных свойств. Стоит отметить, что уровень кофеина и его количество остаются в норме, обжарка на него никак не влияет.

Именно с показателем кофеина всегда ассоциировалось кофе. В реальности, кофе содержит в своем составе и другие полезные вещества. Прежде всего те, которые улучшают самочувствие. Но, как стало известно, что обжарка меняет свойства этих полезных химических соединений.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 22:30
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