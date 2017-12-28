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Сергей Лазарев продемонстрировал новогодние подарки для своего сына
Сергей Лазарев продемонстрировал подарки к Новому году для своего сына. Также артист показал и самого мальчика. Под Новый год Никита, так зовут наследника певца, получил маску трансформера и игрушечного робота.

Сергей Лазарев продемонстрировал новогодние подарки для своего сына

Двадцать восьмого декабря исполнитель песен Сергей Лазарев в своем микроблоге Instagram выложил видеоролик, на котором изображен его сын Никита в маске трансформера. На видео мальчик отвечает звездному папе на расспросы касательные новогодних подарков.

Наследнику артиста достался голубой робот с огромным автоматом, а также маска трансформера, которая надевшему ее изменяет голос. По словам сына Лазарева, ему очень понравились подарки, при этом смешно икая, он говорит отцу спасибо. Множество поклонников просто в умилении от мальчика. Данный ролик в течение четырёх часов собрал более 185 тысяч лайков и 706 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:46
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