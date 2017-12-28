Сергей Лазарев продемонстрировал новогодние подарки для своего сына

Двадцать восьмого декабря исполнитель песен Сергей Лазарев в своем микроблоге Instagram выложил видеоролик, на котором изображен его сын Никита в маске трансформера. На видео мальчик отвечает звездному папе на расспросы касательные новогодних подарков.Наследнику артиста достался голубой робот с огромным автоматом, а также маска трансформера, которая надевшему ее изменяет голос. По словам сына Лазарева, ему очень понравились подарки, при этом смешно икая, он говорит отцу спасибо. Множество поклонников просто в умилении от мальчика. Данный ролик в течение четырёх часов собрал более 185 тысяч лайков и 706 комментариев.