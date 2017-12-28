Клара Новикова рассказала, как ревнивый муж разбил ей лицо

Клара Новикова участвовала в известном теле-шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». В рамках программы артистка рассказала, что её первое замужество было достаточно стабильное. Однако был один момент, который произошёл в новогоднюю ночь. Новикова поведала, что в 1976 году она с друзьями и мужем встретила Новый год. После боя курантов многие гости, и сама Клара, вышли на лестничную площадку на перекур.Внезапно её супруг выйдя на лестничный пролет, набросился на нее и ударил актрису кулаком по лицу, при этом разбил нос. Клара, стоя в крови, сразу поняла, что она с таким человеком вместе жить не сможет. После этого юмористка со своим первым мужем разошлась. Через несколько лет Новикова ещё раз вышла замуж. Однако второй супруг артистки скончался в 2009 году.