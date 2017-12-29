Названа улучшающая сексуальную жизнь диета

Если утрачивается сексуальная активность вследствие болезни или депрессии, то правильное питание – вполне приемлемый способ ее восстановления.Британский диетолог Сара Флор посоветовала доступные (даже по нашим ценам) продукты, повышающие либидо и держащие организм в тонусе для обеспечения нормальной сексуальной жизни.Специалист подчеркнула, что нужно, во-первых, начать с поддержки нервной системы. Здесь такие продуктовые рекомендации: жирная рыба, орехи и яйца. В то же время удерживаться от больших доз сахара. Он вызовет ожирение в той или иной степени, а ожирение будет подавлять сексуальный тонус человека.Во-вторых, необходимо улучшить кровоток. Для этого чаще и больше есть ягоды, а также тыквенные семечки, мясо, нут и шпинат. Против депрессии – птичье мясо и хлеб.Нельзя забывать и чеснок для повышения либидо. Но для заметного эффекта его нужно по зубчику в день употреблять не меньше месяца.Активность сексуальной жизни поддерживают также темный шоколад, острый перец, авокадо, арбуз, устрицы.