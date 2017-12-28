Младшая сестра Марины Африкантовой ужаснула Сеть своим стремлением быть похожей на неё

«Узнаете нашу Яночку? Взрослеет не по дням, а по часам. Красавица!», — подписала снимок дочери телезвезда.

На фотографии хорошо видно, что Яна перекачала себе губы и вставила линзы. Кроме того, эффектная особа покрасила волосы, став такой же дивной блондинкой, как и Марина.Не секрет, что к Яне Африкантовой у зрителей никогда не было претензий, и отзывались о ней фолловеры всегда хорошо, однако теперь многие поспешили раскритиковать её за чрезмерное увлечение препаратами, помогающими выглядеть более ярко. Кто-то даже предположил, что Яна сделала пластическую операцию.Подписчики также обратились к Татьяне Владимировне, чтобы женщина как-то повлияла на дочь - остановила девочку, идущую по неверному пути, но мать, как можно понять из её последнего поста, только рада, что любимая Яна стремится быть красивой.При этом Татьяна Владимировна уверяет, что к пластическим специалистам Яна не обращалась, а так сильно видоизмениться ей удалось благодаря обильному макияжу.