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Младшая сестра Марины Африкантовой ужаснула Сеть своим стремлением быть похожей на неё
Младшая сестра Марины Африкантовой Яна шокировала Сеть новым снимком, на котором её сложно узнать, но очевидно, что 16-летняя красотка старается быть похожей на свою старшую сестру.

На фотографии хорошо видно, что Яна перекачала себе губы и вставила линзы. Кроме того, эффектная особа покрасила волосы, став такой же дивной блондинкой, как и Марина.

Младшая сестра Марины Африкантовой ужаснула Сеть своим стремлением быть похожей на неё

Не секрет, что к Яне Африкантовой у зрителей никогда не было претензий, и отзывались о ней фолловеры всегда хорошо, однако теперь многие поспешили раскритиковать её за чрезмерное увлечение препаратами, помогающими выглядеть более ярко. Кто-то даже предположил, что Яна сделала пластическую операцию.

Младшая сестра Марины Африкантовой ужаснула Сеть своим стремлением быть похожей на неё

Подписчики также обратились к Татьяне Владимировне, чтобы женщина как-то повлияла на дочь - остановила девочку, идущую по неверному пути, но мать, как можно понять из её последнего поста, только рада, что любимая Яна стремится быть красивой.

«Узнаете нашу Яночку? Взрослеет не по дням, а по часам. Красавица!», — подписала снимок дочери телезвезда.

Младшая сестра Марины Африкантовой ужаснула Сеть своим стремлением быть похожей на неё

При этом Татьяна Владимировна уверяет, что к пластическим специалистам Яна не обращалась, а так сильно видоизмениться ей удалось благодаря обильному макияжу.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 18:12
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