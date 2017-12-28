Компания Lexus уменьшила стоимость 380-сильного RX на 7 000 долларов

Новинка в дилерских центрах реализуется от 46 600 долларов. Версия Lexus RX с двигателем на 380 л.с. будет для покупателей более доступной. В продаже автомобиль появится вскоре с ценниками, сниженными больше чем на 7 000 долларов. Разработчики под капотом установили электродвигатель V6 на 3,5 литра. Эксперты среди новых функций отмечают наличие вентиляции, технологии спутниковой навигации, перекрестного трафика, предупреждения.При покупке версии Lexus RX автолюбители смогут дополнительно заказать люк в 1 300 долларов. Транспортное средство в базовой комплектации станет реализовываться в 46 600 американских долларов. Стоимость нового автомобиля в топовой версии увеличится до показателя в 52 900 долларов. Производителями не указывается, когда начнутся поставки транспортного средства на автомобильный рынок.