Ксению Собчак раскритиковали в Instagram за некрасивую фигуру

Практически все звёзды шоу-бизнеса, пользующиеся социальной сетью Instagram, не отказываются зарабатывать, рекламируя те или иные товары и услуги. Этим занимается и 36-летняя Ксения Собчак. Знаменитость показала на себе модное платье от фирмы Kalmanovich.Интернет-пользователи больше начали рассматривать и обсуждать фигуру Ксении, чем сам наряд. Многие пришли к выводу, что тело её выглядит не самым лучшим образом, а обволакивающее платье только подчеркнуло недостатки. Отмечается, что Собчак к своим 36 годам имеет весьма дряблую кожу и некрасивую "пятую точку".Впрочем, такие настроения в комментариях не сильно удивляют, ведь давно известно, что хейтеров у Ксении навалом. Всего было оставлено под данной публикацией более 400 сообщений от фолловеров. Количество же отметок "нравится" перевалило за 30 тысяч.