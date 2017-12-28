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Ксению Собчак раскритиковали в Instagram за некрасивую фигуру
Бывшая ведущая телешоу "Дом-2", а ныне кандидат на пост президента Российской Федерации Ксения Собчак накануне показала подписчикам в Instagram новое платье, но была раскритикована хейтерами.

Практически все звёзды шоу-бизнеса, пользующиеся социальной сетью Instagram, не отказываются зарабатывать, рекламируя те или иные товары и услуги. Этим занимается и 36-летняя Ксения Собчак. Знаменитость показала на себе модное платье от фирмы Kalmanovich.

Ксению Собчак раскритиковали в Instagram за некрасивую фигуру

Интернет-пользователи больше начали рассматривать и обсуждать фигуру Ксении, чем сам наряд. Многие пришли к выводу, что тело её выглядит не самым лучшим образом, а обволакивающее платье только подчеркнуло недостатки. Отмечается, что Собчак к своим 36 годам имеет весьма дряблую кожу и некрасивую "пятую точку".

Впрочем, такие настроения в комментариях не сильно удивляют, ведь давно известно, что хейтеров у Ксении навалом. Всего было оставлено под данной публикацией более 400 сообщений от фолловеров. Количество же отметок "нравится" перевалило за 30 тысяч.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 18:07
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