Сын Джанет Джексон очень похож на своего отца-миллиардера

Пара развелась по обоюдному согласию. По словам Джанет, она не хотела отказываться от разных светских раутов и певческой карьеры в пользу семейных ценностей. Джексон и Виссам аль-Ман поговорили об этом, в итоге приняли решение, что им действительно лучше будет расстаться.В воспитании сына они друг другу не создают никаких препятствий. Исполнительница песен не оспаривала права на отцовство Виссама аль-Мана. Миллиардер в любое время может видеться со своим годовалым ребёнком. Папарацци и журналисты заметили, что сын Джанет подрастая всё больше похож на своего отца.