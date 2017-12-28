Сын Джанет Джексон очень похож на своего отца-миллиардера
Джанет Джексон, являющаяся родной сестрой легендарного певца Майкла Джексона, на протяжении пяти лет состояла в браке с Виссамом аль-Маном - катарским миллиардером. Однако через три месяца после рождения долгожданного ребёнка союз распался.
Пара развелась по обоюдному согласию. По словам Джанет, она не хотела отказываться от разных светских раутов и певческой карьеры в пользу семейных ценностей. Джексон и Виссам аль-Ман поговорили об этом, в итоге приняли решение, что им действительно лучше будет расстаться.
В воспитании сына они друг другу не создают никаких препятствий. Исполнительница песен не оспаривала права на отцовство Виссама аль-Мана. Миллиардер в любое время может видеться со своим годовалым ребёнком. Папарацци и журналисты заметили, что сын Джанет подрастая всё больше похож на своего отца.
Пара развелась по обоюдному согласию. По словам Джанет, она не хотела отказываться от разных светских раутов и певческой карьеры в пользу семейных ценностей. Джексон и Виссам аль-Ман поговорили об этом, в итоге приняли решение, что им действительно лучше будет расстаться.
В воспитании сына они друг другу не создают никаких препятствий. Исполнительница песен не оспаривала права на отцовство Виссама аль-Мана. Миллиардер в любое время может видеться со своим годовалым ребёнком. Папарацци и журналисты заметили, что сын Джанет подрастая всё больше похож на своего отца.