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Алена Водонаева призвала хейтеров остановиться, пригрозив большими проблемами
Алена Водонаева решила серьёзно поговорить с теми интернет-пользователями, которые распространяют негатив. Экс-участница "Дома-2" предупредила, что такое поведение грозит большими проблемами.

В качестве примера Алена рассказала историю про свою знакомую по имени Тамара. Эта женщина пыталась навредить людям, в частности одной счастливой семье, которой завидовала. В итоге через какое-то время с ней начали происходить страшные вещи в плане здоровья и личной жизни.

Алена Водонаева призвала хейтеров остановиться, пригрозив большими проблемами

Водонаева напомнила про закон энергий во Вселенной, который работает таким образом, что человек, сеющий зло, получает соответствующее, только с удвоенной силой. Поэтому хейтерам она советует пересмотреть своё поведение, задуматься над тем, что есть реальный риск оказаться в опасной ситуации.
"Подумайте о себе. Начинайте быть эгоистами. Я уж не говорю о том, чтоб вы делали добро, помогали, отдавали. Просто задумайтесь о своей жизни. Она же ведь и так у вас ни к черту, раз вы ненавидите, злитесь", - написала Алена в своём микроблоге.

В завершение своего обращения Водонаева пожелала людям встретить 2018 год с чистой головой и добрыми намерениями.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 17:47
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