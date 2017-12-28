Алена Водонаева призвала хейтеров остановиться, пригрозив большими проблемами

"Подумайте о себе. Начинайте быть эгоистами. Я уж не говорю о том, чтоб вы делали добро, помогали, отдавали. Просто задумайтесь о своей жизни. Она же ведь и так у вас ни к черту, раз вы ненавидите, злитесь", - написала Алена в своём микроблоге.

В качестве примера Алена рассказала историю про свою знакомую по имени Тамара. Эта женщина пыталась навредить людям, в частности одной счастливой семье, которой завидовала. В итоге через какое-то время с ней начали происходить страшные вещи в плане здоровья и личной жизни.Водонаева напомнила про закон энергий во Вселенной, который работает таким образом, что человек, сеющий зло, получает соответствующее, только с удвоенной силой. Поэтому хейтерам она советует пересмотреть своё поведение, задуматься над тем, что есть реальный риск оказаться в опасной ситуации.В завершение своего обращения Водонаева пожелала людям встретить 2018 год с чистой головой и добрыми намерениями.