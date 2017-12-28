Наталья Рудова продемонстрировала фото с пляжа с торчащими сосками

Подписчики посчитали, что снимок был сделан на Бали. На фото актриса предстала в розовом бикини и белой майке. Фолловеры иронично отметили, что ей холодно, и призвали лететь в теплые края, раз ей так сильно нужно.Некоторые поклонники заметили соски, которые видны через белую майку. Некоторые фанаты посчитали публикацию артистки странной. Пост актрисы Натальи Рудовой за два часа смог собрать больше 56 000 отметок «Нравится» и около 200 комментариев.