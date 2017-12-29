Учёные создали приложение, которое найдёт человека без сотовой связи

Пока приложение не получило название, но большинство спасательных испанских структур готовятся его внедрить в процесс работы. В случае возможного происшествия с человеком, при отсутствии мобильного покрытия в труднодоступной, отдалённой местности, программа позволит устройству излучать сигнал Wi-Fi. На приёмники спасателей поступит сообщение, а также точная геолокация пострадавшего. В настоящее время сигнал распространяться может на 2-3 км на земле, в море. Исследователи собираются его усилить.Для создания данной технологии толчком послужил факт, что многие люди долгое время оставались живыми в чрезвычайных ситуациях, однако не могли связаться со службами либо не дождались помощи. Разработка может стать популярной вследствие своей дешевизны.