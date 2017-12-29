Учёные создали приложение, которое найдёт человека без сотовой связи
Группой испанских учёных разработано мобильное приложение, отслеживающее и определяющее геолокации людей в случае отсутствия мобильной связи и в любых условиях.
Пока приложение не получило название, но большинство спасательных испанских структур готовятся его внедрить в процесс работы. В случае возможного происшествия с человеком, при отсутствии мобильного покрытия в труднодоступной, отдалённой местности, программа позволит устройству излучать сигнал Wi-Fi. На приёмники спасателей поступит сообщение, а также точная геолокация пострадавшего. В настоящее время сигнал распространяться может на 2-3 км на земле, в море. Исследователи собираются его усилить.
Для создания данной технологии толчком послужил факт, что многие люди долгое время оставались живыми в чрезвычайных ситуациях, однако не могли связаться со службами либо не дождались помощи. Разработка может стать популярной вследствие своей дешевизны.
Пока приложение не получило название, но большинство спасательных испанских структур готовятся его внедрить в процесс работы. В случае возможного происшествия с человеком, при отсутствии мобильного покрытия в труднодоступной, отдалённой местности, программа позволит устройству излучать сигнал Wi-Fi. На приёмники спасателей поступит сообщение, а также точная геолокация пострадавшего. В настоящее время сигнал распространяться может на 2-3 км на земле, в море. Исследователи собираются его усилить.
Для создания данной технологии толчком послужил факт, что многие люди долгое время оставались живыми в чрезвычайных ситуациях, однако не могли связаться со службами либо не дождались помощи. Разработка может стать популярной вследствие своей дешевизны.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00