Глеб Жемчугов расстроил фанатов испортившейся внешностью после 15 дней за решёткой

Не так ещё давно Глеб уверял, что навсегда распрощался со своими хулиганскими наклонностями, из-за которых не раз попадал в неприятные ситуации. Но как показала жизнь, работу над собой он так и не провёл. Теперь ему грозит большой штраф и лишение водительских прав.После полумесячного пребывания за решёткой Жемчугов опубликовал на своей странице в Instagram своё новое фото. Подписчики отметили, что мужчина сильно испортился внешне: взгляд помутнел, лицо стало выглядеть одутловатым, отрастил бороду и усы. А кто-то считает, что "Клубничка" начал злоупотреблять спиртными напитками ещё сильнее.Фанаты, беспокоящиеся за судьбу Глеба, советуют ему взяться за ум, ведь в этой истории с аварией ему крупно повезло, что в машинах, в которые он врезался, не было людей, иначе всё могло закончиться более печальным образом.