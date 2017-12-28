АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 68.23 USD 57.45
Курс валют на 28.12.2017

Муж променял Анастасию Мыскину на бизнесвумен
Гражданский муж Анастасии Мыскиной недавно рассказал о своем решении разлучиться со спортсменкой. По слухам, сейчас Сергей Мамедов увлечен хозяйкой салонов красоты.
Муж променял Анастасию Мыскину на бизнесвумен


Пару недель назад известная спортсменка поделилась новостью о разводе с супругом. Многие удивились такому повороту событий и предположили, что у Мамедова есть другая.

Сейчас в СМИ появилась свежая информация о том, что бизнесмен и политик увлечен другой женщиной и счастлив в своем новом романе. По данным тех же СМИ, новая пассия Мамедова - Сузанна Карпова – совладелица сети салонов красоты. Среди клиенток Карповой видели и Елку, и Алсу, и Темникову, и даже некоторых светских львиц.

И сам Сергей Карпов, и его "подозреваемая" половинка пока избегают любых комментариев.

У пары Мамедов-Мыскина, просуществовавшей 11 лет, есть трое общих детей. По их словам, даже после расставания они планируют оставаться близкими друг для друга людьми и сохранять хорошие отношения.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 17:23
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На российском рынке рекордно снизилась цена
«Игра престолов» - самый скачиваемый сериал среди
Samsung Galaxy S9 получит разъем для наушников
В Китае обнаружили яйца динозавров в возрасте
Windows 10 получила функцию очистки памяти
Учёные: Черствость мальчиков объясняется
Просмотреть все новости