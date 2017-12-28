Муж променял Анастасию Мыскину на бизнесвумен

Пару недель назад известная спортсменка поделилась новостью о разводе с супругом. Многие удивились такому повороту событий и предположили, что у Мамедова есть другая.Сейчас в СМИ появилась свежая информация о том, что бизнесмен и политик увлечен другой женщиной и счастлив в своем новом романе. По данным тех же СМИ, новая пассия Мамедова - Сузанна Карпова – совладелица сети салонов красоты. Среди клиенток Карповой видели и Елку, и Алсу, и Темникову, и даже некоторых светских львиц.И сам Сергей Карпов, и его "подозреваемая" половинка пока избегают любых комментариев.У пары Мамедов-Мыскина, просуществовавшей 11 лет, есть трое общих детей. По их словам, даже после расставания они планируют оставаться близкими друг для друга людьми и сохранять хорошие отношения.