В два раза увеличились платежи клиентов Бинбанк через смартфоны

Говорит об этом и статистика Бинбанка, который привел данные по совершенным своими клиентами покупкам за вторую декаду декабря. Стало известно, что объем покупок, во время совершения которых оплата происходила посредствам смартфона, увеличился по сравнению с первой декадой месяца на 80 процентов. При этом число транзакций по сравнению с тем же периодом выросло на 70 процентов.Самой популярной системой бесконтактной оплаты стала Apple Pay, при помощи которой платят в 66% случаев. На втором месте находится SamsungPay с 18%, ну и третьим стал AndroidPay с долей в 16% от общего числа случаев оплаты смартфоном. Пятерка городов, где такие платежи совершаются в наибольших объемах, такая: Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, Казань и Новосибирск.Чаще всего своими смартфонами расплачиваются клиенты супермаркетов и магазинов по продаже алкоголя. Также платежи фиксируют продавцы заправочных станций, аптек, фасфудов и кафе. При этом самый высокий средний чек не у пользователей Apple Pay (876 рублей), а у владельцев смартфонов Samsung, которые в среднем оплачивают на сумму в 942 рубля.Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев сравнивает популярность бесконтактных платежей в России и на Западе. Если в западных странах такая система действительно востребована повсеместно, то в РФ ей пока увлечены в основном молодые люди в крупных городах. Именно им, по словам Коренева, предстоит стать тем катализатором, который будет и дальше обеспечивать рост популярности технологии. Что касается развития последней, то оно, по словам эксперта, будет активно происходить и в будущем.Бесконтактные платежи основаны на технологии NFC, которая позволяет смартфону эмулировать банковскую карту. При этом для подобных действий сегодня подходит большинство современных мобильных устройств такого рода. Помимо финансовой сферы, данная технология применяется также в медицине, промышленности и науке.