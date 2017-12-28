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В новом шоу “А поговорить?” раскроют всю правду об Алексее Панине
В новом телепроекте “А поговорить” будет раскрыта вся правда об Алексее Панине. Об этом актер сообщил фанатам в микроблоге Instagram. Поклонники смогут просмотреть выпуск с его участием в рамках YouTube.

В новом шоу “А поговорить?” раскроют всю правду об Алексее Панине

В своем блоге Панин поделился несколькими скриншотами из выпуска проекта “А поговорить?”. Ведущими нового шоу являются Ирина Шахман и Мария Вискунова. Смотреть видеоролик Алексей призывает тех, кому любопытно узнать о нем правду, но раскрывать какие-нибудь подробности и затронутые темы в передаче актер не стал.

Некоторые фолловеры страницы Алексея выразили желание просмотреть проект. Однако другие подписчики считают, что Панин из своей жизни делает шоу, настолько надоевшее, что интересно только “бабкам”. Ранее была информация, что могут заблокировать Instagram Панина за частое размещение нудистских фотографий.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:38
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