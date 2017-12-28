Фанаты похвалили Регину Тодоренко за прекрасный голос

Тодоренко в комментариях к ролику назвала себя плохой подругой, так как забыла о дне рождении исполнительницы песен Натальи Павловой. Регина решила посвятить имениннице живое исполнение иностранной песни под гитару.Фанатам Регины Тодоренко понравился ее вокал. Поклонники назвали голос девушки чувственным и нежным. За один час публикация собрала около 148 тысяч лайков и более 150 восторженных комментариев.