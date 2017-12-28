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Фанаты похвалили Регину Тодоренко за прекрасный голос
Фанаты певицы Регины Тодоренко похвалили ее за прекрасный вокал. Видеоролик с исполнением зарубежной композиции она обнародовала в своем микроблоге Instagram.

Фанаты похвалили Регину Тодоренко за прекрасный голос

Тодоренко в комментариях к ролику назвала себя плохой подругой, так как забыла о дне рождении исполнительницы песен Натальи Павловой. Регина решила посвятить имениннице живое исполнение иностранной песни под гитару.

Фанатам Регины Тодоренко понравился ее вокал. Поклонники назвали голос девушки чувственным и нежным. За один час публикация собрала около 148 тысяч лайков и более 150 восторженных комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:23
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