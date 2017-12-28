Учёные: Черствость мальчиков объясняется особенностью структуры мозга

Учёные рассказали, что отличия в структуре серого вещества мозга могут объяснить чёрствость и неспособность к эмпатии у мальчиков. Эмоциональность детей была изучена в ходе научной работы. Специалисты задействовали в исследовании 189 психически здоровых детей. Вначале все дети ответили на вопросы, а потом прошли через воксельную морфометрию.Областью мозга, отвечающей за чёрствость, оказался билатеральный участок. Эмоциональность человека зависит от количества серого вещества в данной области. Повышение объёма вещества приводит к чёрствости, однако, эта связь верна лишь в отношении мальчиков. В связи с этим, учёные считают, что безэмоциональность и неспособность к эмпатии наблюдаются не только у антисоциальных лиц, но и у здоровых мужчин.