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Учёные: Черствость мальчиков объясняется особенностью структуры мозга
Немецкие и британские учёные выяснили, почему мальчики в отличие от девочек черствы и малоэмоциональны. Оказалось, что эти особенности объясняются характерной структурой мозга.

Учёные рассказали, что отличия в структуре серого вещества мозга могут объяснить чёрствость и неспособность к эмпатии у мальчиков. Эмоциональность детей была изучена в ходе научной работы. Специалисты задействовали в исследовании 189 психически здоровых детей. Вначале все дети ответили на вопросы, а потом прошли через воксельную морфометрию.

Учёные: Черствость мальчиков объясняется особенностью структуры мозга


Областью мозга, отвечающей за чёрствость, оказался билатеральный участок. Эмоциональность человека зависит от количества серого вещества в данной области. Повышение объёма вещества приводит к чёрствости, однако, эта связь верна лишь в отношении мальчиков. В связи с этим, учёные считают, что безэмоциональность и неспособность к эмпатии наблюдаются не только у антисоциальных лиц, но и у здоровых мужчин.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 22:50
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