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Марина Африкантова и Александра Гозиас выяснили отношения на ток-шоу "Сплетницы"
Бывшие подруги Марина Африкантова и Александра Гозиас неожиданно встретились в рамках ток-шоу "Сплетницы", чтобы выяснить отношения, поэтому в ходе эфира прозвучало много колкостей с обеих сторон, но обе выдержали их достойно.

Как известно, когда-то Марина Африкантова строила отношения с Андреем Чуевым на проекте "Дом-2", где находится и сегодня. Девушка даже собиралась добровольно оставить периметр вместе со своим женихом, Гозиас и Константином Ивановым, чтобы выйти замуж за Чуева. Однако в самый последний момент дочка Татьяны Владимировны передумала, бросила своего парня и попрощалась с подругой. Гозиас считает это предательством и не может простить Марину.

Марина Африкантова и Александра Гозиас выяснили отношения на ток-шоу "Сплетницы"

На "Сплетницах" Марина пошла в словесное наступление незамедлительно, заявив, что у неё есть два высших диплома, а Александра не имеет ни одного, поэтому и говорить с ней смысла нет. Кроме того, Африкантова раскритиковала экс-подругу за внешний вид, намекнув, что Александра выглядит слишком старой, хоть и нашлись среди зрителей те, кто считает, что Марина выглядит куда старше.

К слову, люди, знающие, как обстоят дела на ТВ, предположили, что ссора Африкантовой и Гозиас кажется подставной.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 16:45
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