Марина Африкантова и Александра Гозиас выяснили отношения на ток-шоу "Сплетницы"

Как известно, когда-то Марина Африкантова строила отношения с Андреем Чуевым на проекте "Дом-2", где находится и сегодня. Девушка даже собиралась добровольно оставить периметр вместе со своим женихом, Гозиас и Константином Ивановым, чтобы выйти замуж за Чуева. Однако в самый последний момент дочка Татьяны Владимировны передумала, бросила своего парня и попрощалась с подругой. Гозиас считает это предательством и не может простить Марину.На "Сплетницах" Марина пошла в словесное наступление незамедлительно, заявив, что у неё есть два высших диплома, а Александра не имеет ни одного, поэтому и говорить с ней смысла нет. Кроме того, Африкантова раскритиковала экс-подругу за внешний вид, намекнув, что Александра выглядит слишком старой, хоть и нашлись среди зрителей те, кто считает, что Марина выглядит куда старше.К слову, люди, знающие, как обстоят дела на ТВ, предположили, что ссора Африкантовой и Гозиас кажется подставной.