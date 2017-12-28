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Аналог робота Софии сможет обучать детей в 2018 году
В 2018 году компания-производитель робота София планирует выпустить её аналог для развития детей. Миниробот Эйнштейн сможет помочь в обучении детей, так как обладает обширными знаниями во многих областях.

В 2018 году обучающий робот Эйнштейн, аналог Софии, появится в продаже на территории РФ. Сотрудники Hanson Robotics и SIFBL отзываются о новой разработке как о социальном проекте, благодаря которому будущее поколение сможет получить безграничные возможности для развития и образования. Компания-разработчик намерена не допустить монополизацию рынка ИИ крупными производителями.

Аналог робота Софии сможет обучать детей в 2018 году


Миниробот Эйнштейн получит энциклопедические знания в разных областях. Его можно будет использовать для дополнительных занятий с ребёнком, его наличие не будет означать освобождение от школьного образования. Каждый робот будет настроен под конкретного пользователя, поэтому использовать его в школах навряд ли получится.
Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:30
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