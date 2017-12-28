Стало известно, кого глава РФ пригласил на новогоднюю вечеринку в Кремле

Президент РФ Владимир Владимирович Путин организовал новогоднюю вечеринку в кремлевском дворце. На празднике собрались самые яркие звезды российской эстрады. Безусловно, позвали на вечеринку только самых лучших артистов, а именно продюсера Иосифа Пригожина, Тину Канделаки, Стаса Михайлова и Полину Гагарину.Также за одним столом сидели лидер коллектива «Любэ» Николай Расторгуев, Владимир Винокур, Александр Розенбаум, Надежда Бабкина и Валентин Юдашкин. В компании звёзд отечественного шоу-биза находился и патриарх Кирилл. На мероприятии также присутствовала Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин. На вечере был замечен и Филипп Киркоров, Юрий Башмет и Игорь Николаев.