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Стало известно, кого глава РФ пригласил на новогоднюю вечеринку в Кремле
Оглашён список знаменитых личностей, которые присутствовали на новогоднем приёме в Кремле.

Стало известно, кого глава РФ пригласил на новогоднюю вечеринку в Кремле

Президент РФ Владимир Владимирович Путин организовал новогоднюю вечеринку в кремлевском дворце. На празднике собрались самые яркие звезды российской эстрады. Безусловно, позвали на вечеринку только самых лучших артистов, а именно продюсера Иосифа Пригожина, Тину Канделаки, Стаса Михайлова и Полину Гагарину.

Также за одним столом сидели лидер коллектива «Любэ» Николай Расторгуев, Владимир Винокур, Александр Розенбаум, Надежда Бабкина и Валентин Юдашкин. В компании звёзд отечественного шоу-биза находился и патриарх Кирилл. На мероприятии также присутствовала Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин. На вечере был замечен и Филипп Киркоров, Юрий Башмет и Игорь Николаев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:47
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